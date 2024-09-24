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Под общежитием ростовского вуза студенты устроили массовую драку

Под общежитием ростовского вуза студенты устроили массовую драку
Молодые люди устроили массовую драку под стенами общежития ростовского вуза. Об этом сообщили недовольные горожане в местных пабликах 24 сентября.

По словам жителей соседних домов, драка произошла на улице Зорге. Студенты практически каждую ночь собираются под окнами и мешают спать другим. Они включают музыку и громко разговаривают.

Накануне ночью уличная вечеринка перешла грань. К безудержному веселью добавилась массовая драка. Видимо, молодые люди решили опробовать новый вид развлечений либо что-то не поделили друг с другом.
Фото: соцсети
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