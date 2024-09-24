Под общежитием ростовского вуза студенты устроили массовую драку

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Молодые люди устроили массовую драку под стенами общежития ростовского вуза. Об этом сообщили недовольные горожане в местных пабликах 24 сентября.По словам жителей соседних домов, драка произошла на улице Зорге. Студенты практически каждую ночь собираются под окнами и мешают спать другим. Они включают музыку и громко разговаривают.Накануне ночью уличная вечеринка перешла грань. К безудержному веселью добавилась массовая драка. Видимо, молодые люди решили опробовать новый вид развлечений либо что-то не поделили друг с другом.