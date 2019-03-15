Студент ростовского филиала МГТУ ГА прошёл в финал международной олимпиады по истории авиации



Первокурсник филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации в Ростове Дмитрий Егоров вышел в последний тур международной олимпиады по истории авиации. Студент пробился в финал Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени Можайского.



В 2019-м празднуется 100-летний юбилей регулярных пассажирских авиаперевозок — этой дате и посвящена олимпиада в текущем году. Её проводит некоммерческое партнёрство «Клуб авиастроителей» совместно с АН авиации и воздухоплавания при поддержке Союза машиностроителей России. Такую информацию абитуриенты узнали во время Дня открытых дверей в МГТУ ГА.



Сотрудники университета не ожидали, что в Ростовской области так много желающих связать свою жизнь с авиацией — им пришлось ставить в зале дополнительные стулья. На мероприятие пришло рекордное количество людей. Почётным гостем стал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Выступая перед присутствующими, он подчеркнул, что университет гражданской авиации выпускает высококвалифицированных специалистов в своей области.



- Безусловно, все, кто работает в авиации, знают об этом университете. Потому что выпускники МГТУ ГА трудятся во всех авиакомпаниях. Это и наш новый аэропорт «Платов», и Федеральное агентство воздушного транспорта, и государственные корпорации по организации воздушного движения, и наша базовая компания «АЗИМУТ». Вообще, профессии связанные с небом, - это профессии с ореолом романтики. Хочется привести слова нашего авиаконструктора: «Мало выбрать небо – надо, чтобы небо выбрало тебя. А небо выбирает смелых, настойчивых и трудолюбивых», - поделился Андрей Иванов.







Собравшимся показали фильм о ростовском филиале, который уже полвека выпускает отличных инженеров в сфере гражданской авиации. Затем перед абитуриентами выступил директор филиала МГТУ ГА профессор Григорий Акопов. Он поведал об учебном процессе, о возможности найти работу после выпуска и о том, как вуз взаимодействует с отраслевыми предприятиями. Заместитель начальника Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора) Александр Подгорный подтвердил, что на авиапредприятиях очень востребованы выпускники МГТУ ГА.



Наши выпускники работают во всех аэропортах и предприятиях авиационной отрасли Юга России. А с учётом роста пассажиропотока и развития гражданской авиации спрос на наших выпускников будет только возрастать. Даже руководители большинства авиационных предприятий - это выпускники нашего вуза, - с гордостью сообщил Григорий Акопов.



В конце, как это заведено, абитуриенты задавал интересующие их вопросы. Директор рассказал о предстоящих экзаменах, о проходных баллах и количестве бюджетных мест. Григорий Леонидович также подчеркнул, что к 50-летию филиала в новом учебном году будет открыто 50 бюджетных мест для «очников», поступающих на направление «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».







Затем гости отправились на экскурсию по зданию университета. Они смогли увидеть аудитории, лаборатории, читальный зал и даже новейшие симуляторы авиатехники. После посещения лингофонного кабинета выяснилось, что студентов обучают ещё и профессиональному английскому языку.



В одной из аудиторий Минитр транспорта лично познакомился с первокурсником Дмитрием Егоровым, который стал финалистом 16-й Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания. Последний тур пройдёт уже в апреле в Москве.

