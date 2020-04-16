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В Шахтах иномарка врезалась в грузовик военной колонны

В Шахтах иномарка врезалась в грузовик военной колонны
В Шахтах иномарка врезалась в грузовик военной колонны. Инцидент произошел на пересечении улицы Ленина и проспекта Карла Маркса 17 апреля около 22 часов. О происшествии пишет DonDay Шахты.

Издание сообщает, что колонную сопровождал полицейский УАЗ с включенными сигнальными огнями. Машина перекрыла трассу, чтобы все автомобили колонны могли повернуть. Однако проезжавший в этот момент «Хендай Акцент» объехал УАЗ. После этого легковушка врезалась в грузовик.

В результате удара «Хендай Акцент» получил механические повреждения. На кадрах с места происшествия видно, что на капоте иномарки образовались вмятины, лобовое стекло пошло трещинами. О пострадавших пока не сообщается.

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