В центре Ростова запретят остановку на двух улицах





Стоянку транспорта запретят на двух улицах в центре Ростова. Об ограничениях сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.



Запрет введут в переулке Братском и на улице Максима Горького. В первом случае ограничение связано с капитальным ремонтом фасада дома № 42-44а. По данному адресу будет запрещена остановка транспорта по восточной стороне с 21 марта по 16 августа.



На улице Максима Горького ограничение установят в районе дома № 98. Запрет на стоянку автомобилей вводится из-за подготовительных строительных работ. Он будет действовать на период разгрузки-погрузки. Ограничение начнёт действовать также с 21 марта. Снимут запрет 30 июня.