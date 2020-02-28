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В центре Ростова запретят остановку на двух улицах

В центре Ростова запретят остановку на двух улицах

Стоянку транспорта запретят на двух улицах в центре Ростова. Об ограничениях сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

Запрет введут в переулке Братском и на улице Максима Горького. В первом случае ограничение связано с капитальным ремонтом фасада дома № 42-44а. По данному адресу будет запрещена остановка транспорта по восточной стороне с 21 марта по 16 августа.

На улице Максима Горького ограничение установят в районе дома № 98. Запрет на стоянку автомобилей вводится из-за подготовительных строительных работ. Он будет действовать на период разгрузки-погрузки. Ограничение начнёт действовать также с 21 марта. Снимут запрет 30 июня.

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