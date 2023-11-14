В Ростове в этом году на 15% выросла стоимость замены резины

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Первый снег в Ростове-на-Дону пойдет уже в ближайшую неделю. Горожанам придется поспешить, чтобы «переобуть» машину до наступления холодов. Сотрудники шиномонтажных мастерских рассказали, повысился ли спрос на эту услугу и сколько стоит замена летних шин на зимние.В большинстве шиномонтажек говорят, что сильного ажиотажа нет. Так как осень в этом году теплая и без заморозков, автовладельцы не спешат «переобуваться».- Работаем в обычном режиме, без сильного наплыва желающих поменять резину, - рассказал сотрудник шиномонтажки на Западном. - Обычно люди записываются по телефону за несколько дней. Многие подгадывают поменять резину за выходные, чтобы не пришлось на работу ездить на такси или общественном транспорте.В некоторых шиномонтажках города запись по телефону не предусмотрена, поэтому для смены резины придется отстоять живую очередь. Сколько времени на это придется потратить, сказать трудно.Выросла и стоимость услуги. В среднем цена за год поднялась примерно на 10-15%. В среднем это 1 500 рублей. Шиномонтажки на Северном готовы записать на замену за 1 520 рублей. Однако у них очереди, из-за этого возможность вовремя получить услугу низкая. На Западном также средняя цена колеблется в пределах 1 500 рублей, но из-за большого количества мастерских ажиотажа нет. На Сельмаше за замену шин просят в среднем две тысячи рублей.В соседнем с Ростовом Аксае замена шин будет стоить 1 600 рублей. Дешевле всего «переобуться» в Батайске. Стоимость услуги – всего 1 350 рублей. Но записаться сюда сложнее, на ближайшую неделю все занято.В Минтрансе Ростовской области предупредили, что уже в воскресенье и следующий понедельник температура упадет до 0 градусов. Самое время задуматься о замене шин, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.