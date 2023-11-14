В Ростове в этом году на 15% выросла стоимость замены резины
Первый снег в Ростове-на-Дону пойдет уже в ближайшую неделю. Горожанам придется поспешить, чтобы «переобуть» машину до наступления холодов. Сотрудники шиномонтажных мастерских рассказали, повысился ли спрос на эту услугу и сколько стоит замена летних шин на зимние.
В большинстве шиномонтажек говорят, что сильного ажиотажа нет. Так как осень в этом году теплая и без заморозков, автовладельцы не спешат «переобуваться».
- Работаем в обычном режиме, без сильного наплыва желающих поменять резину, - рассказал сотрудник шиномонтажки на Западном. - Обычно люди записываются по телефону за несколько дней. Многие подгадывают поменять резину за выходные, чтобы не пришлось на работу ездить на такси или общественном транспорте.
В некоторых шиномонтажках города запись по телефону не предусмотрена, поэтому для смены резины придется отстоять живую очередь. Сколько времени на это придется потратить, сказать трудно.
Выросла и стоимость услуги. В среднем цена за год поднялась примерно на 10-15%. В среднем это 1 500 рублей. Шиномонтажки на Северном готовы записать на замену за 1 520 рублей. Однако у них очереди, из-за этого возможность вовремя получить услугу низкая. На Западном также средняя цена колеблется в пределах 1 500 рублей, но из-за большого количества мастерских ажиотажа нет. На Сельмаше за замену шин просят в среднем две тысячи рублей.
В соседнем с Ростовом Аксае замена шин будет стоить 1 600 рублей. Дешевле всего «переобуться» в Батайске. Стоимость услуги – всего 1 350 рублей. Но записаться сюда сложнее, на ближайшую неделю все занято.
В Минтрансе Ростовской области предупредили, что уже в воскресенье и следующий понедельник температура упадет до 0 градусов. Самое время задуматься о замене шин, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.