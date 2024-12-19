Стоимость услуг ЖКХ в Ростовской области увеличится на 12% с 2025 года

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В Ростовской области предстоит увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,6%. Соответствующий документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь 13 декабря.Ожидается существенное повышение цен на электроэнергию. С июля 2025 года стоимость киловатт-часа в пределах социальной нормы для жителей Ростова-на-Дону составит 4,13 рубля, а для потребления сверх нормы — 5,76 рубля. Это означает рост на 12,5%, в то время как в 2024 году увеличение было в 9%.Также предусмотрено повышение тарифов на водоснабжение на 9,6%, что приведёт к стоимости 61,94 рубля за кубометр питьевой воды. Цена на отопление поднимется на 10,3% до 2752 рублей за гигакалорию.Услуги по вывозу отходов тоже станут дороже на 9,6%, что увеличит стоимость до 629 рублей за кубический метр. Эти изменения в тарифах затронут все муниципалитеты области.