Стилист из Ростова Олеся Руденко рассказала, в чем встречать Новый 2024 год

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Ростовский стилист рассказала, в чем встречать Новый 2024 год. Как правильно выбрать наряд в новогоднюю ночь, сочетать цвета в одежде и соблюсти все традиции в выборе праздничного образа, рассказала 34-летняя Олеся Руденко.Согласно китайскому календарю, 2024 год - это год Зеленого Деревянного Дракона. Он обещает быть ярким насыщенным и интересным. Считается, что это мифическое существо – предвестник перемен. Дракон – амбициозный своенравный могучий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. К счастью, его буйный нрав сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому мифическое существо ценит не только громкое веселье, но и гармонию.- В новогоднюю ночь все же стоит быть во всеоружии: золото, серебро, стразы и пайетки можно смело внедрять в свои образы. Также выигрышно в год Деревянного Дракона будет смотреться зеленый, красный и фиолетовый цвета как в одежде, так и в аксессуарах, - рассказала стилист.Мужчинам же следует избегать кричащих образов и сделать выбор в пользу более лаконичных. Как вариант – синий, бежевый и коричневый цвета.Если же говорить о китайских традициях, важно выбирать интересные фасоны юбок в сочетании с топами или шифоновыми блузами – на них может быть изображен восточный орнамент. Кроме того, выигрышно будут смотреться брюки с пайетками – как фактура чешуи дракона – в сочетании с классической футболкой и аксессуарами.По мнению Олеси, самое главное в выборе наряда – это комфорт. Вероятно, многие все же побалуют себя вкусными салатами, горячими блюдами и завершат празднование шампанским. Поэтому лучше все же ориентироваться на собственные ощущения, чтобы не чувствовать себя скованно.- Я всегда за проявление индивидуальности и так работаю со своими клиентами. Если человеку уютно встретить новогоднюю ночь в пижаме, я – за! Главное – пусть она будет современной и опрятной, - подчеркнула Олеся Руденко.По словам стилиста, тренды на Новый 2024 год, как правило, зарождаются еще осенью. В коллекциях уже были представлены фактурные элементы, интересные фасоны, аксессуарная группа, серебро, металлик и пайетки. Все это также продолжит быть актуальным и в год Дракона.Сама эксперт поделилась, что суеверие «Как Новый год встретишь, так его и проведешь» имеет место быть. Многих вдохновляет мысль, что правильно подобранный костюм все же принесет удачу в предстоящем году.- Вряд ли, конечно, цвет одежды может повлиять на то, как сложится ваш год. Однако это приятное ощущение, что ты все-таки не проигнорировал, дает приятное послевкусие, что год будет удачлив! А психосоматика – наше все, - иронично подметила эксперт.Олеся Руденко – уроженка поселка Шолоховского Ростовской области. В 2020 году она прошла профобучение и за три года своей карьеры вошла в тройку лучших стилистов юга. Эксперт работала на неделе до моды Don Fashion week, сотрудничала с журналом Cosmo и открыла свой магазин одежды.