Старинный дом в Ростове лишился купола





Старинных домов, крыши которых увенчаны куполами, в Ростове единицы. На днях на один такой стало меньше.



Этого необычного архитектурного элемента лишился дом конца 19 века на улице 19-ая Линия. Сняли его сами жильцы. Как выяснилось, на особняке планируют отремонтировать крышу, так как она давно протекает.

- Дом находится в стадии ремонта. Куполу очень много лет, от него осталась папиросная бумага и вся крыша сгнила. Поэтому пошли на крайние меры. Просим прощения у тех, кому этот купол был дорог, - написала в соцсети хозяйка дома Елена.



По словам девушки, изначально дом принадлежал одному богатому купцу, который занимался выпечкой и продажей хлебобулочных изделий. В подвале была пекарня, а в доме магазин. В 1924 владелицей особняка стала гречанка. А в 1931 году его отдали под коммунальное жилье.



Купол с дома сняли и положили рядом со свалкой. Предприимчивые местные жители сразу же стали отдирать металлическую обшивку. Дальнейшая судьба конструкции была предопределена. Но утром 5 июля на место приехали активисты объединения «Мой фасад». Они решили увезти купол с улицы, пока его совсем не разобрали.



По словам руководителя объединения Романа Бочарникова, они намерены сохранить архитектурный элемент и по возможности восстановить.

- Нам давно известен этот дом. Он один из немногих в Ростове сохранил свою аутентичность вплоть до дверей, - рассказал руководитель объединения «Мой Фасад» Роман Бочарников. – Идеальным вариантом было бы отремонтировать и сохранить купол на крыше дома. Но сделать это вряд ли получится. Поэтому пока наша главная задача сохранить конструкцию, что делать с ней дальше, определимся позже.



На доме до сих пор можно разглядеть цифры – 1895. Особняку больше 120 лет, но в списке объектов культурного наследия он не значится.



Фото: vk.com/etorostovnadonu