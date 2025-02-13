Старинный жилой комплекс «Новый Быт» признали объектом культурного наследия
Жилой комплекс «Новый Быт» признан объектом культурного наследия. Постановление разместили на сайте правовых актов.
Старинное здание располагается на проспекте Соколова, 23, 21/19. Теперь рядом с объектом ОКН запрещено капитальное строительство. Кроме того, все строительные и земляные работы могут проводить только для сохранения комплекса.
Дома товарищества «Новый Быт» построены в 1928 году. Архитектором выступил Михаил Кондратьев. В 1930-х годах такие дома были престижными. За их благоустройством тщательно следили. Имелись мусоропроводы, каждый день во двор привозили свежий хлеб. А летом во дворе можно было увидеть концерт известного артиста или посмотреть кино.