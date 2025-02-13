Старинный жилой комплекс «Новый Быт» признали объектом культурного наследия

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Жилой комплекс «Новый Быт» признан объектом культурного наследия. Постановление разместили на сайте правовых актов.Старинное здание располагается на проспекте Соколова, 23, 21/19. Теперь рядом с объектом ОКН запрещено капитальное строительство. Кроме того, все строительные и земляные работы могут проводить только для сохранения комплекса.Дома товарищества «Новый Быт» построены в 1928 году. Архитектором выступил Михаил Кондратьев. В 1930-х годах такие дома были престижными. За их благоустройством тщательно следили. Имелись мусоропроводы, каждый день во двор привозили свежий хлеб. А летом во дворе можно было увидеть концерт известного артиста или посмотреть кино.