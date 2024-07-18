Памятник «Тачанка» на въезде в Ростов признали объектом культурного наследия РФ

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В Ростове «Тачанку» признали объектом культурного наследия федерального уровня. Об этом стало известно из документации на сайте опубликованных правовых актов.Объект находится на южном въезде в город со стороны Батайска. Его выполнили из гипса, а сверху покрыли медью. Над монументом работала целая команда скульпторов из пяти человек. Главным руководителем работы стал заслуженный художник России Анатолий Скнарин.Сам монумент «Тачанка» посвящен Первой Конной армии времён Гражданской войны. Его открыли в честь 30-летия Октябрьской революции.Помимо «Тачанки», в список объектов культурного наследия предлагали включить кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького.