До конца апреля в Ростовской области изменится расписание электричек



В Ростовской области до конца апреля изменится расписание электричек сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщили на портале «Ростов-Транспорт».



Новое время движения поездов будет действовать с 16 по 18, с 22 по 24 и с 28 по 30 апреля.



Так, электричка Лихая — Ростов будет отходить на 10 минут позже, в 4 часа утра. В Донскую столицу она прибудет в 7:38.



Время отправления поезда назначением Глубокая — Лихая изменится на целых 50 минут. Он отойдёт от станции в 11:50 и прибудет на конечную в 12:58. Расписание движения второго поезда в этом направлении будет таким: отправление в 18:40 и прибытие в 19:48.

При этом электричка из Миллерово будет выходить всего на 4 минуты позже. В Каменоломни она приедет в 19:19.



Также в «Ростов-Транспорте» рассказали, что с 22 по 27 апреля будет изменено время движения электропоезда Ростов-Лихая и обратно.

Из Лихой состав выйдет в 8:26 и прибудет в Ростов в 12:20. Дневной поезд отправится в 14:54 и дойдёт до южной столицы в 19:16.



Из Лихой в Кутейниково электричка выезжает в 7:33 и прибывает на конечную станцию в 10:40.



С этой же остановки по направлению в Лихую состав выйдет в 15:04.



Из Ростова в Лихую поезд будет отправляться в 6:25 и 9:20.