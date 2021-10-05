В Ростове подскочили цены на курицу, яйца и картофель

В Ростове оказались самые высокие цены на куриное мясо и яйца. Кроме того, цена на эти продукты за неделю выросла еще больше. Об этом свидетельствуют данные ростовстата.В Ростове на этой неделе оказалась самой дорогой курица. Куриное мясо за килограмм в донской столице стоит 171 рублей, что почти на 7 рублей дороже. В Миллерово курица стоит 147 рублей за килограмм.Также в Ростове-на-Дону самый дорогой творог. Килограмм стоит в среднем 365 рублей за килограмм, в то время как в Таганроге продукт стоит 325 рублей. Стерилизованное молоко в донской столице по-прежнему также самое дорогое. Литр стоит в среднем 83 рубля против 75 в Миллерово.Яйца куриные также самые дорогие в Ростове. Десяток на этой неделе стоит 70 рублей, в то время как в Волгодонске продукт стоит на 7 рублей дешевле. Примечательно, что на прошлой неделе и в Ростове яйца стоили на 5 рублей дешевле.Овощи в Ростове также не самые дешевые. Килограмм картофеля, например, в донской столице стоит порядка 40 рублей. В Сальске его можно купить за 37 рублей.Дешевле всего в Ростове покупать свинину (314 рублей за килограмм), сливочное маслов (551 рубль за килограмм) и гречка (91 рубль за килограмм).