В Ростовской области домашние блины обойдутся в 300 рублей

Фото: DonDay.

В этом году Масленица проходит с 11 по 17 марта. Одно из главных блюд этого праздника – румяные блины. Это лакомство будет цениться во все времена. Donday решил проанализировать стоимость приготовления основного праздничного угощения и обнаружил, что за последние 20 лет цены на него выросли в пять раз!Для приготовления 20-30 порций блинчиков понадобится мука (420 граммов), литр молока, четыре яйца, сахар (150 граммов), немного соли и растительного масла. Учитывая, что соль и масло обычно всегда найдутся у каждой хозяйки, мы не будем учитывать их стоимость в расчёте.Согласно данным Росстата, килограмм муки в Ростовской области сейчас стоит 45 рублей, в то время как в 2004 году он обходился всего в 11 рублей. Цены на сахар также выросли и варьируются около 67 рублей за килограмм, в то время как раньше он стоил 17 рублей. Цена на молоко подскочила с 13 до 72 рублей за литр. Но больше всего подорожали яйца: если раньше десяток стоил около 20 рублей, то теперь яйца обойдутся в 135 рублей.Таким образом, общая стоимость праздничного угощения для компании составит 319 рублей. В то время как 20 лет назад за точно такое же количество продуктов пришлось бы заплатить всего 61 рубль, то есть в пять раз дешевле.Естественно, на практике никто не будет покупать ровно 4 яйца, 420 граммов муки и 150 граммов сахара. Обычно такие товары покупают упаковками.Однако стоимость самого теста для блинов — это не все траты в ходе Масленицы. Ведь в блины можно добавлять различные начинки и подавать их со сметаной, медом или сгущенкой. Цены на эти продукты также значительно выросли за последние 20 лет. Например, варенье или джем стоят теперь 371 рубль за килограмм вместо 54 рублей в 2004 году, мед — 469 рублей вместо 133; сметана — 297 рублей вместо 51. Для начинки из творога понадобится потратить 402 рубля за килограмм вместо 58 рублей ранее, а из мясного фарша — 423 рубля вместо 99.Итак, всего за последние 20 лет стоимость блинов и продуктов для начинки для них значительно выросла. Но пока это не мешает людям праздновать Масленицу и наслаждаться вкуснейшими блинами, которые остаются одним из главных блюд в эти весенние дни.