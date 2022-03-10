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В Ростове бутерброд с колбасой и сыром самый дорогой в регионе

В Ростове бутерброд с колбасой и сыром самый дорогой в регионе

В Ростове-на-Дону бутерброд с колбасой и сыром самый дорогой в регионе. Соответствующая информация следует из данных Ростовстата.

Полукопченая и вареная колбасы в донской столице можно купить в среднем за 521 рубль, а вот в Таганроге всего тот же товар обходится в 496. Что касается хлеба, то он также не порадует ценой. Жителям придется заплатить 66 рублей за булку из ржаной муки и 70 за изделие из пшеничной. В Волгодонске тот же самый товар можно купить за 57 и 63 соответственно.

Твердые и мягкие сычужные сыры для ростовчан стоят 640 рублей за килограмм продукта. В Миллерово их можно приобрести всего лишь за 596 рублей.

Кроме того, в донской столице лидируют и цены на сахар-песок, который в последнее время нелегко отыскать в супермаркетах. Купить его можно за 59 рублей, а в Сальске всего за 54.
Фото:pro-ua.org
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