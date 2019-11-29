Стала известна личность парня, погибшего в драке возле общежития ЮФУ



Стала известна личность погибшего в драке возле общежития ЮФУ студента. Происшествие случилось 30 ноября в районе улицы Зорге.



По данным DonDay.ru, погибшим оказался 20-летний Стивен Я. Молодой человек приехал на учебу в Россию из Эквадора. Известно, что до поступления в ростовский вуз, он учился на факультете системотехники в таганрогском филиале.



Напомним, трагедия произошла в студгородке возле общежитий. Группа иностранных студентов что-то не поделила между собой. Завязалась драка с использованием оружия.



В результате от ножевого ранения в грудь скончался один из студентов. Другие участники конфликта задержаны.