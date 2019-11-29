Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Стала известна личность парня, погибшего в драке возле общежития ЮФУ

Стала известна личность парня, погибшего в драке возле общежития ЮФУ
Стала известна личность погибшего в драке возле общежития ЮФУ студента. Происшествие случилось 30 ноября в районе улицы Зорге.

По данным DonDay.ru, погибшим оказался 20-летний Стивен Я. Молодой человек приехал на учебу в Россию из Эквадора. Известно, что до поступления в ростовский вуз, он учился на факультете системотехники в таганрогском филиале.

Напомним, трагедия произошла в студгородке возле общежитий. Группа иностранных студентов что-то не поделила между собой. Завязалась драка с использованием оружия.

В результате от ножевого ранения в грудь скончался один из студентов. Другие участники конфликта задержаны.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.