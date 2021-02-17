Ростовский стадион «Олимп-2» назовут в честь Виктора Понедельника
Стадион «Олимп-2» переименуют в честь легендарного ростовского футболиста. Бывшая домашняя арена ФК «Ростов» станет «Стадионом "Олимп" имени Виктора Понедельника». Об этом Василий Голубев сообщил 18 февраля. Губернатор Ростовской области также отметил, что на стадионе уже проводятся ремонтные работы.
Имя Виктора Понедельника знакомо едва ли не каждому болельщику футбольного клуба. Известный советский нападающий, чемпион Европы по футболу-1960, серебряный призер чемпионата Европы-1964 провел 217 мячей и забил 86 голов. Футболист выходил на поле в составе восьми команд, в том числе сборной СССР. После окончания карьеры он тренировал ФК «Ростсельмаш», а затем был спортивным обозревателем.
5 декабря 2020 года Виктор Понедельник скончался после продолжительной болезни на 84-м году жизни.