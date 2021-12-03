На охрану стадиона им. Виктора Понедельника в Ростове потратят 6,7 млн рублей
ГБУ Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени В. В. Понедельника» ищет охранников на первое полугодие 2022 года. Соответствующий документ появился 6 декабря на сайте госзакупок.
По условиям договора исполнителю предстоит круглосуточно охранять территорию и поддерживать общественный порядок. Исключением не станут и праздники с выходными днями. Контракт рассчитан на полгода - с 1 января по 30 июня 2022 года. Площадь охраняемого объекта составит 6,6 гектара. На территории нужно организовать пять постов. Некоторые из них будут заниматься досмотром на входе/выходе (проводить осмотр вещей и багажа с помощью специального оборудования), другие - патрулировать территорию. Отдельный пост необходим для контроля видеонаблюдения. При необходимости сотрудники охраны могут привлекать отряды быстрого реагирования.
Для обеспечения безопасности на стадионе ежедневно будут дежурить семь человек. Охрана одного поста с одним охранником обойдется спортобъекту в 160 тысяч рублей в месяц. Общая сумма закупки составляет 6,7 миллиона рублей. Оплатить эту услугу ГБУ планирует за счет выделенной субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание госулуг.
Напомним, стадион «Олимп-2» переименовали в феврале 2021 года. Такое решение приняли вскоре после смерти легендарного футболиста из Ростова Виктора Понедельника.