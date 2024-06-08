Срок подачи горячей воды в Ростове успешно сорван

Фото: Rostov.ru.

В Ростове-на-Дону традиционно сорвали срок подачи горячей воды. Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, ближайшая дата переносится на 12 июня.Горячую воду отключили на Западном 13 мая и обещали вернуть к 6 июня. Три недели горожане грели кастрюли, чтобы искупаться, но даже к долгожданной дате вода в кранах не потеплела.По данным на 7 июня, горячее водоснабжение отсутствует в 77 жилых домах. Их них 32 находятся в западной части города, 45 — в центральной.Причиной сорванных сроков стали дефекты, выявленные во время проверки труб. Отремонтировать их должны до 12 июня.Примечательно, что так заканчивается почти каждая подготовка к отопительному сезону. За пару недель бригады находят столько дефектов, что не успевают их устранять в заявленный срок. В итоге горожане остаются без блага цивилизации на целый месяц, а иногда — и на все два.