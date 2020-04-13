В Ростовской области увеличилось число детей с коронавирусом
На Дону увеличилось количество детей с коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, на 15 апреля в Ростовской области семь детей с подтверждённым диагнозом. Таким образом, за сутки число маленьких пациентов увеличилось на одного.
Первым заболевшим коронавирусом стал 5-летний малыш из Ростова, второй случай был зарегистрирован в городе Донецке. Диагноз поставили 2,5-летнему ребёнку. Дети подхватили заболевание от своих родителей.
Добавим, что всего за сутки в регионе количество заболевших увеличилось на шесть человек и составило 104. Новые случаи выявлены у пяти жителей Ростова-на-Дону и одного жителя Шахт.
Состояние большинства пациентов на данный момент удовлетворительное. Четыре больных подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Один заболевший находится в крайне тяжёлом состоянии.
Отметим, что за последние сутки в России увеличилось количество заболевших на 3 388 человек. Всего в стране заболевших 24 490, выздоровели 1986 россиян, скончались за весь период 198 человек.