Среди новых заражённых коронавирусом на Дону – 94 человека младше 45 лет
Появилась информация о возрасте новых заражённых коронавирусом в Ростовской области. Данные сообщили в правительстве региона.
В течение последних суток диагноз «коронавирус» поставили 201 дончанину. Среди них – 19 детей, а также 75 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 70 – от 46 до 65 лет, 28 – от 66 до 79 лет и 9 – старше 80 лет.
Общее количество инфицированных за весь период – 6 166, из них 725 получают лечение в стационаре. От COVID-19 в Ростовской области умерли уже 47 пациентов. В большинстве случаев они страдали хроническими болезнями. Также часто фиксируют позднее обращение за медицинской помощью.