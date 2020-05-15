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Среди новых заболевших на Дону — 20 детей

Среди новых заболевших на Дону — 20 детей
Стал известен возраст новых пациентов с коронавирусом в Ростовской области. Данные предоставили в региональном правительстве.

По данным на 19 мая, на Дону — 2 645 инфицированных. За последние сутки положительные результаты получил 131 человек, пока это рекорд по количеству выявленных заражённых за один день. Из всего количества новых заболевших 46 — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 50 — от 46 до 65 лет, 12 — от 66 до 79 лет, 3 — старше 80 лет, 20 — дети.

Всего в стационарах лечение получают 416 пациентов, остальные находятся дома, без права выхода на улицу.

Число официально подтверждённых летальных исходов за весь период — 31.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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