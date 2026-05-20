Сразу два вертолета Ми-2 ищут новых хозяев в Ростовской области

Фото: Авито

Неожиданный всплеск активности наблюдается на рынке авиационной техники в Ростовской области. Сразу два вертолета Ми-2, находящиеся в рабочем состоянии, появились в продаже в Белокалитвинском и Тарасовском районах. Причиной выставления на продажу, как сообщают владельцы, стала банальная ненадобность.Легендарный вертолет Ми-2, известный своей многофункциональностью — от пассажирских и санитарных перевозок до сельскохозяйственных работ и спасательных операций — теперь может обрести новых владельцев.Первое предложение поступило из Белокалитвинского района, где вертолет, ранее использовавшийся для сельхозудобрений, выставлен за 2,5 миллиона рублей. В объявлении указано, что вертолет оснащен химическим оборудованием для жидких и сухих удобрений. Продавец отмечает, что судно не эксплуатировалось последние пять лет, но в комплекте идут все необходимые узлы и агрегаты. При этом формуляры отсутствуют, и продавец не может гарантировать точное техническое состояние.В Тарасовском районе за 5,5 миллиона рублей предлагается к продаже вертолет Ми-2 1987 года выпуска. В отличие от первого предложения, данный экземпляр имеет все необходимые формуляры. Общий налет с начала эксплуатации составляет около шести часов. После последнего капитального ремонта вертолет налетал 52 часа. Налет двигателей ППР у одного составляет 83 часа, у второго — 0 часов, а налет ВР-2 ППР — 284 часа.Продавец из Тарасовского района готов предоставить исчерпывающую информацию о своем вертолете и имеет в наличии также другие машины, в том числе 1990 года с двойным управлением. В распоряжении продавца имеется химическая аппаратура, а также ряд запчастей, баков и планеров. Возможен вариант обмена на автомобиль с доплатой со стороны покупателя.