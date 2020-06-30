К месту второго пожара в лесу Белокалитвинского района вызвали вертолёт Ми-8

В Белокалитвинском районе с новой силой разгорелся масштабный пожар. Повторное происшествие случилось 3 июля в районе хутора Бородинов. Сообщение о ЧП поступило примерно в 14:30.Как сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС, на месте работают 55 спасателей и 20 единиц техники, из них от МЧС — 18 человек и 6 единиц техники. Есть угроза распространения пламени на большую территорию. Оно уже охватило площадь в 10 тысяч квадратных метров.Пожарные своими силами не справляются с огнём и вызвали вертолёт Ми-8. Угрозы населённым пунктам нет. Обстановка уточняется.Напомним, в этом же месте буквально сутками ранее пожар уже уничтожил 170 тысяч квадратных метров леса. Тогда к тушению также привлекался вертолёт, который черпал воду и водоёма и сбрасывал её на место ЧП.