Спустя неделю после жестокого избиения экс-жену кандидата в депутаты гордумы Батайска так и не вызвали в полицию
Спустя неделю после жестокого нападения бывшего кандидата в депутаты гордумы Батайска по округу № 11 Леонида Дегтярева на бывшую жену ее так и не вызвали в полицию. Кристина Дегтярева стала жертвой экс-мужа в одном из супермаркетов города.
Шокирующая сцена жестокого насилия Дегтярева по отношению к бывшей жене произошла 30 сентября. Кристина встретила в супермаркете новую сожительницу экс-мужа. Женщина начала снимать ее на камеру, бросая вслед маты и угрозы. Бывшая жена кандидата не стала терпеть оскорбления, тогда новая пассия вызвала Дегтярева на разборки. Дальше все происходило, как в передаче «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
Со словами «я убью тебя!» кандидат в депутаты набросился на Кристину. Он схватил ее за волосы, женщина попятилась на тележки и упала на пол. Затем Леонид отпустил бывшую жену и ушел. Однако через пару минут вернулся и ударил по лицу. Все это зафиксировали камеры наблюдения в супермаркете. После нападения Кристина пошла в полицию и к врачу.
- Вот за неделю мне так никто и не позвонил из полиции. Такая тишина, что аж страшно. Я боюсь, что это дело пустят на самотек, а виновный не понесет наказания, - рассказала Кристина Rostov.ru. - У меня даже побои не сняли. Я ходила к частному врачу, которая выписала мне лечение и успокоительные, чтобы я могла спать спокойно.
Кристина рассказала, что и сам бывший муж не пытался мирно урегулировать конфликт. За неделю он ни разу не позвонил бывшей жене и не предложил поговорить в спокойной обстановке без угроз и рукоприкладства.
Больше всего бывшая жена Дегтярева переживает за своих дочек. Кристина не хочет, чтобы это как-то отразилось на их здоровье, ведь они уже взрослые, сидят в интернете и могут наткнуться на сцену жестокого насилия над своей мамой.
Ещё пять лет назад у Кристины с Леонидом были идиллия в отношениях и безграничная любовь. У экс-супруги остались видеозаписи, на которых Дегтярев признается ей в вечной любви. И даже после развода первое время экс-кандидат уделял внимание девочкам. Все изменилось, когда у мужчины появилась новая женщина. С тех пор некогда любящий отец даже не звонит дочери, а бывшую жену оскорбляет последними словами.
Кристина говорит, что если в полиции развалят дело, она пойдет в прокуратуру. Женщина решительно настроена защитить себя и своих детей от бывшего мужа-изверга.