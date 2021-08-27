Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Неизвестные сожгли дом кандидата в депутаты гордумы Аксая

Неизвестные сожгли дом кандидата в депутаты гордумы Аксая
В Ростовской области неизвестные сожгли дом кандидата в депутаты гордумы Аксая Сергея Шалыгина. ЧП случилось вечером 29 августа в садовом товариществе «Донское» Ольгинского сельского поселения Аксайского района.

Мужчина строил дом на улице Полевой более года и вложил туда порядка 3,5 миллиона рублей. После завершения отделочных работ он планировал продать недвижимость и купить сыну квартиру. Сергей с радостью принимал участие и активно публиковал новости о ходе строительства в своем инстаграме.

По словам 60-летнего кандидата в гордуму, о пожаре он узнал из чата садового товарищества в «Телеграме». Соседи рассказывали, что услышали взрыв, после которого начался пожар. Сергей в тот момент находился в Ростове. А когда приехал, жилье практически сгорело.

На фото: Дом Сергея Шалыгина до и после пожара.

Пламя уничтожило деревянную постройку в считанные минуты, несмотря на усилия спасателей. Владелец сгоревшего дома уверен, что его имущество намеренно сожгли.

- Мой дом еще не зарегистрирован. В нем нет ни электричества, ни газа. Сам он загореться не мог, - рассказал Сергей Шалыгин DonDay.ru.

Хозяин сожженного дома связывает возможный поджог со своей политической деятельностью. Кандидат считает, что всему виной - не столько участие в муниципальных выборах, сколько ведение политического блога.

В понедельник, 30 августа, Сергей Шалыгин подал заявление в полицию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.