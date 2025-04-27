Спустя два дня в Ростовской области нашли пропавшую без вести 23-летнюю девушку

Фото: Национальный центр помощи РО

В Ростовской области обнаружена живой 23-летняя девушка с ограниченными возможностями здоровья. С 25 апреля отсутствовали сведения о местонахождении Ники Богатыревой.Стоит отметить, что в указанный день девушка покинула свой дом в Таганроге, не поставив в известность родных. Близкие не имели возможности связаться с Никой. Обеспокоенные члены семьи обратились за помощью к правоохранительным органам и волонтерам.Более двух суток неравнодушные граждане вели поиски Ники. И вот вечером 27 апреля поступила информация о том, что девушка найдена живой. Где именно находилась Ника все это время, не сообщается.