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Спустя два дня в Ростовской области нашли пропавшую без вести 23-летнюю девушку

Спустя два дня в Ростовской области нашли пропавшую без вести 23-летнюю девушку

В Ростовской области обнаружена живой 23-летняя девушка с ограниченными возможностями здоровья. С 25 апреля отсутствовали сведения о местонахождении Ники Богатыревой.

Стоит отметить, что в указанный день девушка покинула свой дом в Таганроге, не поставив в известность родных. Близкие не имели возможности связаться с Никой. Обеспокоенные члены семьи обратились за помощью к правоохранительным органам и волонтерам.

Более двух суток неравнодушные граждане вели поиски Ники. И вот вечером 27 апреля поступила информация о том, что девушка найдена живой. Где именно находилась Ника все это время, не сообщается.
Фото: Национальный центр помощи РО
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