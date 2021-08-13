Спортивная инфраструктура Ростовской области развивается рекордными темпами

В Ростовской области спортивная инфраструктура получила мощное развитие. Об этом 11 августа рассказал министр спорта Самвел Аракелян в ходе пресс-конференции. Программы развития массового спорта успешно воплощаются в жизнь с помощью региональных и федеральных властей. В области работают более 10,7 тысячи спортивных объектов, из которых 9,5 тысячи находятся в муниципалитетах. Это позволяет значительно увеличить доступность занятий спортом.Проект стартовал восемь лет назад, в 2013 году. К этому времени большинство прежних спортобъектов пришли в плачевное состояние, а их оборудование и техническое оснащение устарело.- Мы сделали упор на улучшения условий для занятий массовым спортом, - рассказал Самвел Аракелян. - За счет бюджета в период с 2013 по 2020 годы удалось отремонтировать, реконструировать и возвести 255 спортивных объектов, в том числе 187 современных многофункциональных площадок с синтетическим покрытием, ограждением и освещением. Они доступны для всех граждан. Отремонтировали 25 футбольных полей на территории муниципальных образований. Построили 16 бассейнов и 24 спортивных зала, а также два ледовых катка. Еще был капитально отремонтирован гребной канал.Министр спорта отметил, что с 2013 по 2020 годы на развитие спортивной инфраструктуры направили более 9,6 миллиарда рублей. Из них 1,9 - средства федерального бюджета. Кроме того, в развитии массового спорта заинтересовались частные инвесторы, которые вложили в эту сферу более 4,5 миллиарда рублей. Деньги пошли на строительство 292 спортобъектов.– Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, - подчеркнул Самвел Аракелян. - В 2021 году в области появятся еще 52 крупных спортивных объекта. В этом списке - шесть модульных залов, два физкультурно-оздоровительных комплекса, центр единоборств в Волгодонске, комплекс для велоспорта, который строится в рамках проекта «Спорт - норма жизни». Кроме того, планируется построить три футбольных поля, 13 универсальных площадок и один физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.Всего же до 2025 года власти планируют открыть 113 объектов. На это уйдет порядка 19 миллиардов рублей. Еще восемь миллиардов потратят из внебюджетных источников. В числе запланированных объектов - крытый футбольный манеж. Строительство здания на территории колледжа олимпийского резерва закончат меньше, чем через год, - в апреле 2022-го. Затем манеж адаптируют для проведения международных домашних матчей гандбольного клуба «Ростов-Дон». Это позволит команде освободить Дворец спорта, в котором в 2022-24 годах планируют провести капитальный ремонт.- Вместимость после ремонта при проведении соревнований по ледовым видам спорта - 3,5 тысячи зрительских мест, при проведении соревнований по игровым видам спорта и зрелищных мероприятий - 5 тысяч мест, - добавил Самвел Аракелян.Кроме того, правительство региона намерено построить ледовый дворец вместимостью 4,5 тысячи зрителей. Его возведут рядом с домашним полем донской футбольной команды «Ростов Арена».Группа компаний «Чайка» реализует спортивные инвестиции. В Левенцовке уже возводят комплекс с футбольным полем, бассейнами и фитнес-центром. Аналогичный спортивный объект планируют и на Северном. На каждый из них потратят более миллиарда рублей.Самвел Аракелян уверен, что спортивная инфраструктура донского региона и дальше будет развиваться высокими темпами, а массовый спорт станет доступен каждому желающему.