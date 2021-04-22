Специалисты ростовского «Водоканала» приступили к исследованию русла Дона

Руководство АО «Ростовводоканал» отправилось в очередную экспедицию по реке Дон для выявления факторов, влияющих на качество донской воды. Специалисты лаборатории вместе с представителями общественных организаций и представителями СМИ совершили экспедицию в нескольких точках Дона и его притоках 22 апреля.Места водозабора «Ростовводоканала» находятся в определенных местах реки. Там берут пробы на регулярной основе. Однако состояние водоема выше никто не мониторит - качество воды в Дону не входит в зону ответственности ростовского Водоканала. Специалисты ресурсоснабжающей компании проявили инициативу и решили проверить водоем выше по течению.- Даже невооруженным глазом видно, что качество воды в разных точках Дона сильно отличается, - прокомментировал во время путешествия по реке представитель ассоциации экологических предприятий Юга России Александр Пчелинцев.Пробы взяли выше места впадения реки Аксайки в Дон, а также в нескольких точках самой Аксайки. Образцы донской воды отправили не только в центральную лабораторию «Ростовводоканала», но и в несколько независимых исследовательских организаций. Такое решение специалисты объяснили объективностью экспертизы.По словам генерального директора ростовского Водоканала Алексея Тейге, это уже вторая подобная экспедиция по Дону. Ранее пробы брали в районе городов Каменска-Шахтинского и Константиновска.- Анализ результатов исследований поможет установить причины ухудшения качества воды в реке, - подчеркнул Алексей Тейге. - Нужно понимать, какой бы качественной ни была очистка, корень проблемы кроется в водоисточнике.Генеральный директор Водоканала также отметил, что состояние Дона значительно ухудшилось за последние годы. Чтобы оздоровить водоем, потребуется целая комплексная программа, а также бережное отношение к природе самого населения.Напомним, проблема резкого ухудшения водопроводной воды в Ростове появилась в феврале 2021 года. Ростовчане массово жаловались на неприятный «рыбный» запах и странный зелено-коричневый цвет воды. По результатам анализа, причиной «душка» стало вещество геосмин, которое выделяют некоторые виды сине-зеленых микроводорослей. Оказалось, что в этом году процесс выделения начался на несколько дней раньше обычного. Такая ситуация случилась в донском регионе впервые за 20 с лишним лет наблюдений.Для очистки воды от постороннего запаха, «Ростовводоканал» запустил новейшую специальную очистную установку на основе активированного древесного угля.За последний месяц ситуация с водопроводной водой улучшилась, а жалоб на качество воды стало значительно меньше. Однако горожане продолжают тестировать на цвет и запах воду из своих кранов.Алексей Тейге добавил, что в последнее время уровень загрязнения воды в Дону вырос, а проблема обмеления реки стала одной из глобальных для донского региона.Руководитель экспедиции - директор технологического департамента Игорь Тронь подчеркнул, что для понимания изменения качества воды в реке необходимы комплексные исследования. Они помогут определить, какие нужно провести работы по улучшению качества речной воды и для последующей модернизации технологий ее очистки.В настоящее время проект реабилитации реки Дон прорабатывают на федеральном уровне. В частности, готовится «дорожная карта» по восстановлению водоема и водных объектов Донского бассейна. Поэтому инициатива Ростовводоканала сейчас является особенно актуальной. Ресурсоснабжающая компания готова внедрять инновационные технологии в реализацию федерального проекта.Помимо этого, руководство Водоканала работает и над созданием группы народного контроля с экспертным экологическим советом, который станет активным участником масштабного проекта.