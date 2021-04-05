Ростовский «Водоканал» проводит промывку и отбор проб воды на разных участках сети

Бдительные ростовчане продолжают следить за качеством водопроводной воды. Полученными показателями они делятся в соцсетях, направляя жалобы в «Водоканал». Однако результаты таких исследований нельзя назвать корректными. Для получения достоверных данных анализ проб воды нужно проводить по четкому алгоритму с соблюдением санитарных норм в соответствие ГОСТ Р56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах». Корреспондент Rostov.ru побывал на месте забора воды для проб в зоне ответственности «Ростовводоканала» - на границе раздела сетей снабжения холодной воды, а также посмотрел, как сотрудники предприятия проводят промывку водопроводной сети.Как сообщил директор производственно-технического департамента АО «Ростовводоканал» Александр Жаров, 2,5 тысячи километров водопроводной сети донской столицы в сутки пропускают более 400 тысяч кубометров воды. Отбор проб и промывка сетей проходят регулярно во всех точках города согласно плану и по заявлениям граждан.Промывают водопровод с помощью пожарных гидрантов. Сотрудники «Водоканала» подключают их к пожарным рукавам и разгоняют воду в трубопроводе до скорости в 1.5-2 метра в секунду. Под напором удается вымыть из труб естественные отложения, которые могут влиять на качество воды. На практике этот процесс напоминает спуск воды в кране после долгого отключения.Закончив промывку, специалисты лаборатории забирают пробы воды и анализируют их на соответствие нормам СанПиНа. Обязательные условия перед отбором проб - 10-15 минутный сброс воды, обработка выхода гидранта смоченным в спирте и подожженным специальным приспособлением «квачем» или обработка дезраствором.Пробы воды помещаются в специальную стерильную банку, которую плотно закрывают и направляют на исследование. При этом вода при доставке к месту анализа не должна контактировать со стерильной пробкой. В случае каких-либо отклонений от нормы, сотрудники «Водоканала» повторяют процедуру заново, начиная с промывки труб.Случается, что пробы воды в зоне ответственности «Ростовводоканала» (на границе раздела сетей снабжения) соответствуют нормам СанПиНа, но из крана в домах людей все равно течет мутная и некачественная жидкость. Причиной тому могут быть засоренность или непригодность коммуникаций и бойлеров внутри жилых помещений. Стоит помнить, что эти проблемы находятся вне зоны ответственности поставщика ресурсов. Отдельно стоит отметить новые крупные ЖК и микрорайоны с собственной разводящей сетью, не находящейся на балансе «Ростовводоканала».Как бы тщательно сотрудники «Водоканала» не очищали воду, основная проблема все равно кроется в ее единственном источнике – реке Дон. Состояние водоема за последние годы заметно ухудшилось. По мнению экспертов, чтобы улучшить качество воды в домах потребителей, нужно проводить комплексную работу по очистке реки и бережно относиться к природе.