Десятки жителей Ростова останутся без электричества на новой рабочей неделе. Актуальный график выложили на сайте «Донэнерго».

В понедельник, 22 декабря, отключения пройдут с 8:00 до 17:00 на улице Юфимцева 4, 6, 8, 12.

А с 9:00 до 17:00 лампочки погаснут по следующим адресам: с/т «Садовод»; проспект 40 лет Победы 37-57, 61/1; улица Радищева 13-71, 18-68; улица 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; улица Соединяющая 1-13, 2-22; улица Коммунальная 1-25, 2-28; улица Просвещения 23-27, 18-42; улица Червоноармейская 3-23, 6-22; переулок Пожарный 1-19, 2-18; переулок Кецховели 1-31, 2-24; переулок Горийский 1-15, 2-50; улица Веры Пановой 3-11; улица Инициативная 2-14, 1-79.

Во вторник, 23 декабря, с 9:00 до 17:00 обесточат дома на улице Былинная 2; улице 2-я Краснодарская 129, 129/1, 129/2, 131-135; улице Купеческая 5; улице Литературная 53; улице Поэтичная 76, 7Б; улице Сказочная 11/99; улице Цветочная 122; СНТ «Красный Садовод»; СНТ «Победа»; переулке Цусимский 1-13, 2-30; улице Кржижановского 292-356, 301-411; улице Мечникова 69/Д , 71/Д, 73/Д, 75/А; проспекте Буденновский 98/А; улице 1-ая Киргизская 37-55, 46-72; улице 2-ая Киргизская 36-46, 51-71; улице Казахская 44-60; переулке Уральский 31-61,36-66; переулке Ухтомский 1-69, 2-74; переулке Хибинский 1-65, 2-66; переулке Кубанский 1-69, 2-68; улице Белорусская 61-65.

В среду, 24 декабря, без электричества останутся жители улицы Радищева 13-71, 18-68; улицы 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; улицы Соединяющая 1-13, 2-22; улицы Коммунальная 1-25, 2-28; улицы Просвещения 23-27, 18-42; улицы Червоноармейская 3-23, 6-22; переулка Пожарный 1-19, 2-18; переулка Кецховели 1-31, 2-24; переулка Горийский 1-15, 2-50; улицы Веры Пановой 3-11; улицы Добровольского 1/3, 3, 3/1, 3/4, 5; улицы Пацаева 9/1; улицы Страна Советов 16-38; улицы Радищева 13-71, 18-68; улицы 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; улицы Соединяющая 1-13, 2-22; улицы Коммунальная 1-25, 2-28; улицы Просвещения 23-27, 18-42; улицы Червоноармейская 3-23, 6-22; переулка Пожарный 1-19, 2-18; переулка Кецховели 1-31, 2-24; переулка Горийский 1-15, 2-50; улицы Веры Пановой 3-11; улицы Батуринская 7-9; улицы Курортная 6; проспекта Стачки 25/1, 25; улицы Интернациональная 5. Электроэнергии не будет в период с 9:00 до 17:00.

В четверг, 25 декабря, лампочки погаснут по следующим адресам: улица Радищева 13-71, 18-68; улица 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; улица Соединяющая 1-13, 2-22; улица Коммунальная 1-25, 2-28; улица Просвещения 23-27, 18-42; улица Червоноармейская 3-23, 6-22; переулок Пожарный 1-19, 2-18; переулок Кецховели 1-31, 2-24; переулок Горийский 1-15, 2-50; улица Веры Пановой 3-11; улица 35-я линия 21-81; улица 37-я линия 12-76, 25-97; улица 39-я линия 24-90; улица Богданова 58-74; улица 2-я Пролетарская 51-75, 44-54; улица Сарьяна 48-66, 55-73. В этих домах света не будет с 9:00 до 17:00.

Также в этот день с 8:00 до 17:00 обесточат дома на переулке Грибоедовский 4; переулке Чувашский; улице Шатоевская; улице Терская; улице Орловская.

В пятницу, 26 декабря, с 9:00 до 17:00 необходимый ресурс будет отсутствовать на бульваре Комарова 1, 3/1, 3/2, 5; улице Добровольского 7, 7/1, 7/5; улице Пацаева 17.

Отключения электричества произойдут из-за технического обслуживания оборудования.
Фото: Нейросеть
