Ростовчанкам порекомендовали не мыться в Абросимов день

Фото: Нейросеть

По народному календарю, 20 декабря празднуют Абросимов день. На Руси с этого дня начиналось время тишины, труда и духовной подготовки к зимним праздникам.20 декабря верующие вспоминают святителя Амвросия. Он жил в IV веке в Западной Римской империи. Родившись в знатной семье и получив блестящее образование, он стал успешным государственным деятелем и правителем Северной Италии. Однако его жизнь изменилась в 374 году. Согласно преданию, во время споров о выборе нового епископа детский голос провозгласил: «Амвросий — епископ». Народ увидел в этом Божью волю.Несмотря на то, что он даже не был крещен, Амвросий принял это избрание. Он прошел крещение, стал священником, а затем и епископом. Святой раздал свое имущество бедным, стал одним из величайших отцов Церкви и боролся с ересями. Святитель также известен как преобразователь церковного пения.С этого дня на Руси заканчивались все зимние гуляния. Мужчины брались за хозяйство: чистили хлев, заготавливали дрова, забивали скот и птицу для праздничного стола. А женщины наводили чистоту в доме, проверяли зимние запасы в погребе и занимались рукоделием. Считалось, что ручная работа «сшивает» благополучие на будущий год. Вечером вся семья собиралась за ужином, на котором подводили итоги года и строили планы.20 декабря отлично подойдет для наведения порядка в доме. Уборка символизирует очищение. А незамужним девушкам лучше всего заняться рукоделием. Так девушки смогут привлечь суженого. Также рекомендуется уделить время семье. Тихий ужин поможет укрепить связь между близкими и принести удачу в будущем году. Этот день идеально подойдет для похода в баню. Там очистится тело и дух перед праздниками.В Абросимов день не рекомендуется стирать белье. А то так можно «выполоскать» здоровье и удачу. Также женщинам не стоит браться за тяжелую физическую работу. Излишний труд привлечет болезни и слабость зимой. Помимо этого, девушкам не следует мыть и расчесывать волосы. Считают, что есть риск «смыть» красоту, счастье и еще год провести без суженого. Нельзя надевать яркую и броскую одежду. Она может привлечь злых духов и завистников. Кроме этого, не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу без особой необходимости. Иначе путь может оказаться тяжелым и хлопотным.По народным приметам, сильный мороз и ясное небо в Абросимов день говорит об урожайности следующего года. А штормовой ветер предупреждает о суровой зиме. Мокрый снег - о дождливом лет и сырой осени. А туман - скорую пургу или большой снег.