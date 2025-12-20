Новости
В Ростовской области 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

В Ростовской области 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе. Авария случилась в Волгодонске 19 декабря.

По имеющимся данным, 20-летний автовладелец «ВАЗ 21093» ехал по проспекту Курчатова. В это время на «зебру» вышла подросток. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Вероятно, водитель попытался проскочить мимо, но в результате наехал на пешехода. После произошедшего парень тут же уехал с места происшествия. Но вскоре сотрудники Госавтоинспекции его нашли.

- В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в больницу, - сообщили в ведомстве.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
