В Пролетарске после пожара на нефтебазе вновь не выявили опасных веществ в воздухе

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Уже две недели продолжается тушение пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области. За это время Роспотребнадзор не обнаружил опасных веществ в воздухе.Специалисты Роспотребнадзора проводили отбор проб в нескольких районах области, а также на территории жилой застройки города Пролетарска утром и вечером. По результатам исследований уровень загрязнённости находится в пределах нормы.- На 30 августа по результатам анализа проб атмосферного воздуха концентрация исследуемых веществ в пределах допустимых уровней, — уведомили сотрудники регионального Роспотребнадзора.Однако люди продолжают говорить о сильном запахе гари в городе. Дышать таким воздухом невозможно, некоторые даже покидают дома, чтобы избежать серьёзных заболеваний легких.18 августа после атаки беспилотников на промышленном предприятии загорелись емкости с топливом. Для тушения пожара привлекли более 500 спасателей, авиацию МЧС и три пожарных поезда. 41 спасатель пострадал во время тушения пожара. Из них 25 были госпитализированы, пятеро находятся в реанимации.