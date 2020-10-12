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Специалисты идентифицировали останки сгоревшей заживо пожилой ростовчанки

Специалисты идентифицировали останки сгоревшей заживо пожилой ростовчанки
В Ростовской области найдена погибшей пропавшая несколько лет назад пожилая женщина. Трагическая новость стала известна 14 октября. Подробности смерти 64-летней Людмилы Дьяченко рассказал Rostov.ru собственный источник.

Людмила Дьяченко жила в Ростове на улице Филимоновской. В декабре 2015 года женщина отправилась на работу, но ни вечером, ни на следующий день домой она не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились с заявлением о ее исчезновении в полицию. Позже у правоохранителей появились основания полагать, что в отношении Людмилы Дьяченко совершено преступление. По факту ее бесследного исчезновения было возбуждено дело по статье «Убийство».

Как удалось выяснить, тело женщины нашли в том же 2015 году, однако идентифицировать ее останки удалось только сейчас. Дело в том, что ее труп нашли после пожара в одном из частных домов в Неклиновском районе. Тело Людмилы было настолько обгоревшим, что сразу личность ростовчанки не удалось установить.

Как женщина оказалась в 100 километрах от дома в Ростове и при каких обстоятельствах она умерла, остается неизвестным.

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