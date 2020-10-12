Специалисты идентифицировали останки сгоревшей заживо пожилой ростовчанки

В Ростовской области найдена погибшей пропавшая несколько лет назад пожилая женщина. Трагическая новость стала известна 14 октября. Подробности смерти 64-летней Людмилы Дьяченко рассказал Rostov.ru собственный источник.Людмила Дьяченко жила в Ростове на улице Филимоновской. В декабре 2015 года женщина отправилась на работу, но ни вечером, ни на следующий день домой она не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились с заявлением о ее исчезновении в полицию. Позже у правоохранителей появились основания полагать, что в отношении Людмилы Дьяченко совершено преступление. По факту ее бесследного исчезновения было возбуждено дело по статье «Убийство».Как удалось выяснить, тело женщины нашли в том же 2015 году, однако идентифицировать ее останки удалось только сейчас. Дело в том, что ее труп нашли после пожара в одном из частных домов в Неклиновском районе. Тело Людмилы было настолько обгоревшим, что сразу личность ростовчанки не удалось установить.Как женщина оказалась в 100 километрах от дома в Ростове и при каких обстоятельствах она умерла, остается неизвестным.