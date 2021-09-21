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Специалиста отдела кадров центра физкультуры администрации Ростова осудили за мошенничество

Специалиста отдела кадров центра физкультуры администрации Ростова осудили за мошенничество
За мошенничество в крупном размере осудили сотрудника отдела кадров центра физкультуры и спорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По данным правоохранителей, в течение шести лет с 2013 года Людмила Гуденко фиктивно трудоустроила шесть человек, данные о которых были внесены в табели учета рабочего времени. По документам люди получали зарплаты, а на самом деле Гуденко забирала эти деньги себе. За эти годы сотрудница центра на «мертвых душах» заработала почти 2,5 миллиона рублей.

Когда махинации госслужащей вскрылись, ее обвинили в мошенничестве.

- Гуденко приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в объединенной пресс-службе. - Приговор в законную силу не вступил.
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