Специалиста отдела кадров центра физкультуры администрации Ростова осудили за мошенничество

За мошенничество в крупном размере осудили сотрудника отдела кадров центра физкультуры и спорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.По данным правоохранителей, в течение шести лет с 2013 года Людмила Гуденко фиктивно трудоустроила шесть человек, данные о которых были внесены в табели учета рабочего времени. По документам люди получали зарплаты, а на самом деле Гуденко забирала эти деньги себе. За эти годы сотрудница центра на «мертвых душах» заработала почти 2,5 миллиона рублей.Когда махинации госслужащей вскрылись, ее обвинили в мошенничестве.- Гуденко приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в объединенной пресс-службе. - Приговор в законную силу не вступил.