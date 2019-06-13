На Дону к трем годам колонии приговорили мужчину, пытавшегося зарезать приятеля



На три года осудили жителя Ростовской области, пытавшегося зарезать своего приятеля. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе Ремонтненского районного суда Ростовской области.



По данным суда, в апреле 2019 года между двумя мужчинами возникла ссора. В ходе перепалки один из них схватил кухонный нож и нанес не менее пяти ударов оппоненту в разные части тела. К счастью, пострадавшему удалось спастись, несмотря на столь серьезные раны.



Во время расследования подозреваемый в умышленном причинении вреда здоровью полностью признал свою вину и сотрудничал с правоохранителями.



- В результате ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в суде.



Приговор не вступил в законную силу.