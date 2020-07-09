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На Дону осудили группу мошенников, работавших под видом оздоровительного центра

На Дону осудили группу мошенников, работавших под видом оздоровительного центра
В Ростовской области вынесли приговор группе мошенников, обманувших десятки местных жителей.

Волгодонский районный суд Ростовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Савченко, Дмитрия Тарасова, Алексея Кожевникова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Андрей Савченко, Дмитрий Тарасов и Алексей Кожевников, не имея медицинского образования, открыли оздоровительный центр, в котором проводили диагностику здоровья. Они сообщали клиентам результаты обследования и убеждали в необходимости срочного прохождения платных процедур на установленных в центре аппаратах. Во время лечения они настаивали на использовании геля, который якобы способствует оздоровлению.
- В результате указанных действий более чем у 100 потерпевших было похищено свыше 5,7 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Суд приговорил Савченко к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Тарасов получил три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кожевникова приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Для обеспечения гражданских исков потерпевших наложенный арест на имущество обвиняемых оставлен в силе. Заявленные потерпевшими иски судом удовлетворены.

Напомним, Rostov.ru ранее писал о деятельности одной из клиник, в которых работали обвиняемые. Жертвами злоумышленников чаще всего становились пенсионеры. Мошенники навязывали своим доверчивым клиентам не только дорогостоящие услуги, но и вынуждали брать кредиты. Многие из потерпевших выплачивают их до сих пор.

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