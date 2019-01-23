СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность преследования ростовчанки Шевченко



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За задержанную активистку движения «Открытая Россия» Анастасию Шевченко заступился совет по правам человека. Его представители попросили Генеральную прокуратуру проверить законность уголовного преследования. В отношении Анастасии возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».



Ростовчанка стала первой в стране, в отношении кого завели дело по этой статье.



В СПЧ отмечают, что Шевченко не обвиняется в совершении насильственного преступления или причинении вреда здоровью, имуществу, окружающей среде, общественному порядку или общественной безопасности. Кроме того, Анастасия состояла в незарегистрированной общественной организации, действующей на территории России. То есть сообщество не является иностранной организацией, которая признана нежелательной.

- Таким образом, реальная степень общественной опасности деяния, в связи с которым возбуждено уголовное дело, является незначительной, - добавили в СПЧ. - Совет считает уголовную ответственность по данной статье при привлечении ранее к административной ответственности за такое правонарушение чрезмерной.



Совет просит Генпрокуратуру проверить законность уголовного преследования многодетной матери.



Напомним, 38-летнюю активистку движения «Открытая Россия» Анастасию Шевченко задержали 21 января. У других участников организации прошли обыски. Ростовчанку поместили в изолятор, где она провела сутки. 22 января суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.