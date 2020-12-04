Спасатели ликвидировали открытое горение на рынке «Классик»
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на рынке «Классик». Огнеборцы до сих пор занимаются проливкой торговых точек. На месте работают 446 сотрудников МЧС.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 4 000 квадратных метров.
Огонь уничтожил несколько десятков торговых точек. Ущерб от возгорания составляет сотни миллионов рублей. Помимо сгоревших киосков, пламя уничтожило товар.
Владельцы ларьков впопыхах спасали продукцию. Многие приезжали семьями, грузили все, что уцелело, и вывозили с горящего рынка.