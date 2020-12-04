МЧС озвучило предварительную причину пожара на ростовском рынке «Классик»
МЧС озвучило предварительную причину пожара на ростовском рынке «Классик». По информации ведомства, двухэтажный павильон на Малом Зеленом Кольце вспыхнул из-за аварийного режима работы электропроводки.
Площадь пожара составила 4 000 квадратных метров. Огонь уничтожил десятки торговых точек. Владельцы киосков, узнав о пожаре, ринулись к рынку в надежде спасти товар. Некоторые из них смогли вывезти продукцию, другие же лишись всего.
К 13.20 пожар удалось локализовать по всем участкам. В тушении принимают участие 317 спасателей и 114 единиц техники.