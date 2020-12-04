Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

МЧС озвучило предварительную причину пожара на ростовском рынке «Классик»

МЧС озвучило предварительную причину пожара на ростовском рынке «Классик»
МЧС озвучило предварительную причину пожара на ростовском рынке «Классик». По информации ведомства, двухэтажный павильон на Малом Зеленом Кольце вспыхнул из-за аварийного режима работы электропроводки.

Площадь пожара составила 4 000 квадратных метров. Огонь уничтожил десятки торговых точек. Владельцы киосков, узнав о пожаре, ринулись к рынку в надежде спасти товар. Некоторые из них смогли вывезти продукцию, другие же лишись всего.

К 13.20 пожар удалось локализовать по всем участкам. В тушении принимают участие 317 спасателей и 114 единиц техники.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.