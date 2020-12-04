Площадь пожара на рынке «Классик» достигла 4 тысяч квадратных метров

На рынке «Классик» площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Из-за сильного ветра пламя стремительно распространяется.Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар разбит на четыре участка. К месту происшествия направили дополнительные четыре автоцистерны повышенной проходимости и емкости.Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Огонь уничтожил десятки торговых точек. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. Информации о пострадавших пока нет.