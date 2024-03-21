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Сотрудников администрации Новочеркасска подозревают в служебном подлоге. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области 21 марта.По информации ведомства, помощник директора Департамента ЖКХ и благоустройства администрации Новочеркасска и инженер отдела благоустройства этого же Департамента отчитались о благоустройстве контейнерных площадок в рамках муниципальных контрактов. Однако на самом деле работы не были выполнены. При этом подрядчик, который ответственен за выполнение работ, получал деньги.В отношении должностных лиц было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Чиновникам может грозить лишение свободы до двух лет.