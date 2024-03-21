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Сотрудников администрации Новочеркасска подозревают в служебном подлоге

Сотрудников администрации Новочеркасска подозревают в служебном подлоге
Сотрудников администрации Новочеркасска подозревают в служебном подлоге. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области 21 марта.

По информации ведомства, помощник директора Департамента ЖКХ и благоустройства администрации Новочеркасска и инженер отдела благоустройства этого же Департамента отчитались о благоустройстве контейнерных площадок в рамках муниципальных контрактов. Однако на самом деле работы не были выполнены. При этом подрядчик, который ответственен за выполнение работ, получал деньги.

В отношении должностных лиц было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Чиновникам может грозить лишение свободы до двух лет.
Фото: Ростов ру
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