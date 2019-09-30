В Ростовской области суд рассмотрит дело инспектора ГИБДД, обвиняемого во взятке и служебном подлоге



В Ростовской области в суд направлено дело инспектора ГИБДД, обвиняемого сразу в двух преступлениях. Ему вменяют служебный подлог и три случая получения взятки.



Мужчина работал в Волгодонске. В феврале и марте 2018 года, проводя экзамены на получение водительских прав, он взял с учащихся деньги. Три жителя Сальского и Песчанокопского районов дали ему по 15 тысяч рублей. Инспектор, не проводя экзамена, указал в документах, что они сдали все тесты и могут получить права.



В отношении него возбудили уголовное дело по статье о взятке и служебном подлоге.



- Следствием собрана достаточная доказательная база, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. - Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.



Мужчину освободили от должности инспектора ГИБДД.