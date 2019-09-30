Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области суд рассмотрит дело инспектора ГИБДД, обвиняемого во взятке и служебном подлоге

В Ростовской области суд рассмотрит дело инспектора ГИБДД, обвиняемого во взятке и служебном подлоге
В Ростовской области в суд направлено дело инспектора ГИБДД, обвиняемого сразу в двух преступлениях. Ему вменяют служебный подлог и три случая получения взятки.

Мужчина работал в Волгодонске. В феврале и марте 2018 года, проводя экзамены на получение водительских прав, он взял с учащихся деньги. Три жителя Сальского и Песчанокопского районов дали ему по 15 тысяч рублей. Инспектор, не проводя экзамена, указал в документах, что они сдали все тесты и могут получить права.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о взятке и служебном подлоге.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. - Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчину освободили от должности инспектора ГИБДД.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.