Сотни жителей Ростова остались без воды из-за коммунальных аварий

Сотни жителей Ростова остались без воды из-за коммунальных аварий
Сотни жителей Ростова остались без воды из-за коммунальных аварий. По данным городского водоканала в трех районах произошли порывы на водопроводе: Железнодорожном, Советском и Кировском.

Из-за аварий жители остались без воды в переулке Безымянном, на улицах Минераловодской, Депутатской и Ставского. Также проблемы с водоснабжением возникли на Профсоюзной улице, на улице Еременко, 66а, и по улице Малиновского, 68а–72а. Кроме того, без воды остались жители Кировского проспекта, от улицы Социалистической до улицы Суворова.

Обещают, что водоснабжение в трех районах будет восстановлено к 18:00.
Фото: Дондей
