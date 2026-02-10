Новости
Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Телеграм в России

В Роскомнадзоре подтвердили ограничения работы мессенджера «Телеграм». Об этом информируют федеральные СМИ 10 февраля.

Напомним, на протяжении двух суток у жителей по всей России наблюдаются сбои в работе мессенджера. В том числе жители не могут загрузить сообщения, фото и видеофайлы.

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию. Как сообщает ведомство, руководство «Телеграма» игнорирует многие запреты со стороны государства. Поэтому ограничения ввели с целью добиться исполнения законодательства РФ и обеспечения защиты граждан.
Фото: Rostov.ru
