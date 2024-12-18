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В Ростове два района остались без воды из-за аварий

В Ростове два района остались без воды из-за аварий

В Ростове-на-Дону временно ограничили подачу воды в двух районах. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ.

Несколько коммунальных аварий произошли в Ворошиловском и Железнодорожном районах.
На Северном два порыва на водопроводе обнаружили на Пирагова и Павленко. В результате чего воду отключили на Павленко, Федора Зявкина, Нансена, Фурмановская и Пирагова.

Западная часть донской столицы осталась без воды из-за двух коммунальных аварий на улице Вагулевского и проспекте Стачки. В пределах улиц Профсоюзная, Ставского, Кручинина и проспекта Стачки временно ограничили водоснабжения.

Восстановить подачу воды планируют до 18:00.
Фото: DonDay
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