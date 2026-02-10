Новости
Над акваторией Азовского море сбили 19 БПЛА

Министерство обороны Российской Федерации информирует, что 10 февраля, в промежуток с 14:00 до 16:00 над акваторией Азовского моря были сбиты 19 беспилотных летательных аппаратов.

Над Ростовской областью в этот период беспилотники зафиксированы не были.
Фото: Дондей
