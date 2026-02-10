Новости
Желтый уровень опасности по БПЛА объявлен в Ростовской области 10 февраля

Желтый уровень опасности по БПЛА объявлен в Ростовской области 10 февраля
Желтый уровень опасности по БПЛА объявили в Ростовской области 10 февраля. Об этом сообщили мониторинговые каналы примерно в 11:30.

Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Пока беспилотную опасность в донском регионе не вводили.
