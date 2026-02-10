Ростове стартовал масштабный образовательный интенсив для активистов профсоюза донских медиков

Фото: Сергей Маркин.

В Ростове-на-Дону начал работу трехдневный образовательный интенсив для специалистов профсоюзных организаций. Масштабное обучение собрало более 200 председателей и бухгалтеров городских, районных и первичных профсоюзных организаций со всей Ростовской области. Обучение организовала Ростовская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ. Среди почетных гостей открытия интенсива - председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников, замгубернатора Ростовской области Олеся Старжинская и председатель Ростовской областной организации профсоюза Дмитрий Закусилов.Открывая обучение, Олеся Старжинская подчеркнула, что для Ростовской области принципиально важно создать условия, в которых медицинские работники чувствуют себя защищёнными. Профсоюз остаётся надёжной опорой и готов оказывать всестороннюю поддержку в любых ситуациях.По словам председателя Профсоюза работников здравоохранения России Анатолия Домникова, обучение кадров — это инвестиция в устойчивость и эффективность Профсоюза.Обучение будет идти три дня. В качестве лекторов выступят начальники профильных управлений Центрального комитета профсоюза из Москвы, которые отвечают за правовую, финансовую и организационную повестку. Благодаря опыту и знаниям участники интенсива научатся разобраться в ключевых аспектах работы профсоюза.Вместе с наставниками участники разберут ситуации из реальной работы первичек, ответят на вопросы и получат индивидуальные консультации.По итогам обучения участники не только систематизируют знания, но и смогут их использовать для повышения уровня защиты трудовых прав и социальных гарантий медработников Ростовской области.