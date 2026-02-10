Фото: Дондей

В Ростовской области зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.В ведомстве подчеркнули, что эпидемический порог не превышен.врачи продолжают выявлять вирусы гриппа, которые составляют 18,6% от общего числа заболевших. Преобладающим является вирус гриппа А типа H3N2. Оставшаяся часть приходится на респираторные вирусы, не относящиеся к гриппу, такие как аденовирусы, парагрипп, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и респираторно-синцитиальные вирусы.Наибольшую долю среди них занимают риновирусы, составляющие 23,3%.